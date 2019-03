Empfehlung - BW Aasee tritt mit de Boer und Lüpken in Emlichheim an

Emlichheim Nach vier Auswärtsspielen in Folge spielt der SC Union Emlichheim II am Sonnabend zum ersten Mal wieder vor dem heimischen Publikum um Punkte in der 3. Liga. Um 20 Uhr ist die Mannschaft von Blau-Weiß Aasee in der Vechtetalhalle zu Gast. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder ein Heimspiel haben“, sagt Trainerin Claudia Volkers. Die Emlichheimerinnen wollen ihrem Publikum eine überzeugende Leistung bieten und wieder in die Erfolgsspur kommen. Denn nach drei Siegen mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten verließ das SCU-Team zuletzt in Ostbevern und Bremen ohne Satzgewinn das Feld. „Es ist wichtig, dass wir viel Druck machen und diesen auch bis zum Ende hochhalten. Das ist viel Kopfsache“, sagt Volkers, die wieder auf Bianca Meyerink im Mittelblock setzen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bw-aasee-tritt-mit-de-boer-und-luepken-in-emlichheim-an-286937.html