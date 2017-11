Empfehlung - BVB will neuen Alleingang der Bayern verhindern

dpaDortmund. Der Bundesliga-Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern ist ein Duell mit großer Geschichte. Wie so oft in den vergangenen Jahren treffen beide Teams am Samstag (18.30 Uhr) als Erster und Zweiter aufeinander. Die wichtigsten Fakten vor dem Ligagipfel in Dortmund:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bvb-will-neuen-alleingang-der-bayern-verhindern-213409.html