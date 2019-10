Empfehlung - BVB ohne Kapitän Reus nach Mailand - Sancho und Bürki dabei

dpaMailand Borussia Dortmund muss das dritte Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ohne Marco Reus bestreiten. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten fehlte beim Abflug der Mannschaft in die lombardische Metropole.(...)