Buntes Läufermeer bei der Nordhorner Meile

Nordhorn. In ein großes Läufermeer haben die Wettkämpfe der Schüler und Jugendlichen bei der 33. Nordhorner Meile die Nordhorner Innenstadt verwandelt. Bei den Läufen über einen und zwei Kilometer gingen am Sonnabend fast 1200 junge Teilnehmer auf die Strecke. Leichtathleten waren ebenso darunter wie Aktive aus anderen Sportarten sowie Laufanfänger, die sich zum ersten Mal an einen Wettkampf heranwagten.