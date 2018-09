Empfehlung - Bundestrainer Löw setzt Frankreich-Vorbereitung fort

dpaMünchen Löw hat 22 Spieler in seinem Kader für das Duell mit dem neuen Weltmeister Frankreich am Donnerstag in der Allianz Arena, 16 davon waren auch bei der WM-Enttäuschung in Russland dabei. „Es ist eine gute Chance, gleich gegen Frankreich etwas gerade rücken zu können. Wir wollen zeigen, dass wir immer noch eine Weltklassemannschaft sind“, sagte der Neu-Münchner Leon Goretzka.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bundestrainer-loew-setzt-frankreich-vorbereitung-fort-248947.html