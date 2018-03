Bundestrainer Löw kann im WM-Jahr endlich loslegen

Am Mittag trifft sich die Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf. Bundestrainer Löw hat für die ersten „Härtetests“ im WM-Jahr gegen Spanien und Brasilien einen großen Kader nominiert. Ein Weltmeister erinnert im Vorfeld an eine Sternstunde von 2014.