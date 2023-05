Bundesliga-Talent Anna Kamps verstärkt Olympia Uelsen

Mit dem Bundesliga-Mädchenteam des SV Meppen darf Anna Kamps aus Neuenhaus noch vom deutschen Meistertitel träumen, unterdessen hat sie eine wichtige Entscheidung für die nächste Fußballsaison schon getroffen: Das 16 Jahre alte Talent wird ab Sommer für Olympia Uelsen in der Frauen-Landesliga auflaufen. „Wir bekommen eine hochveranlagte offensive Mittelfeldspielerin, die unser Angriffsspiel noch einmal verstärken wird“, freuen sich Trainer Burkhard Voß und der Olympia-Fußballvorstand. Neue Co-Trainerin der Uelser Mannschaft, die an Christi Himmelfahrt (14 Uhr) in einem Heimspiel gegen die DJK Bunnen um den erneuten Einzug ins Bezirkspokal-Finale spielt, wird die langjährige Leistungsträgerin Alicia Hansmann.

Meppens B-Mädchen sind Zweiter

Anna Kamps fing bei den Minis von Borussia Neuenhaus mit dem Fußball an, vor einigen Jahren wechselte sie dann ins Jugendleistungszentrum nach Meppen. Dank eines Zweitspielrechts läuft Anna Kamps gelegentlich noch für die männliche B1 der JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage auf. Zuletzt spielte die Mittelfeldspielerin zwei Jahre in der U17-Bundesliga Nord/Nordost. In den bisherigen 17 Saisonpartien kam Anna Kamps 16 Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Der SV Meppen hat vor dem letzten Punktspiel am Sonntag (14 Uhr, Herzlake) gegen den Eimsbütteler TV den zweiten Tabellenplatz sicher und ist damit für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Dort treffen Kamps und Co. am 27. Mai und 3. Juni auf den West-Meister Bayer Leverkusen.

SV Olympia freut sich auf Co-Trainerin

Alicia Hansmann spielt seit 2017 für Olympia Uelsen und soll ab dem Sommer dem Trainer Voß kompetent zur Seite stehen. „Mit Alicia ist es gelungen, die vakante Position einer Co-Trainerin erfolgreich zu besetzen“, betont der Fußball-vorstand. Sie verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung als Landesliga-Fußballerin, sondern sammelte bereits erste Erfahrungen als Trainerin bei der JSG Niedergrafschaft. Zusammen mit der Ende vergangenen Jahres vereinbarten Vertragsverlängerung von Trainer Voß sieht sich der Verein für die neuen Saison im Trainerteam der Frauenmannschaft gut aufgestellt.

Uelsen mit Heimrecht im Bezirkspokal-Halbfinale

Nach dem jüngsten 5:1-Heimsieg gegen Spelle hat die Olympia-Mannschaft noch Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Außerdem bestreitet sie am Donnerstag um 14 Uhr in Uelsen das Halbfinale des Bezirkspokals; zu Gast ist der Ligakonkurrent und Tabellennachbar DJK Brunnen. Nach dem letztjährigen „Finale dahoam“, das gegen den Oberligisten aus Aurich verloren wurde, wollen die Uelserinnen wieder ins Endspiel, das für Pfingstmontag terminiert ist.