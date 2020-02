/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga-Legende ist zu Gast beim SV Wietmarschen

Klaus Fischer warb im Vereinsheim des SV Wietmarschen für seine Fußballschule, die Ende Juli im Klub Station macht. In einer Gesprächsrunde beklagte er Fehler in der Talentförderung in Deutschland, vor allem an guten Mittelstürmern mangelt es.