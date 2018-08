Empfehlung - Bültmanns Ansprüche an sein Team werden größer

Nordhorn In Nordhorn, Emlichheim und Schüttorf hat sich die HSG Nordhorn-Lingen diesen Sommer bereits präsentiert. Am Freitag setzen die Zweitliga-Handballer ihre Rundreise durch die Region fort und testen in Lingen; um 19 Uhr beginnt in der Kiesberghalle der Vergleich mit dem Liga-Konkurrenten Eintracht Hagen. Mit dieser Partie und dem Vergleich einen Tag später in Sendenhorst gegen den ASV Hamm-Westfalen endet für die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann die vierte Woche der Vorbereitung. Und da das Pokalspiel gegen den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt (Sbd., 18. August, Halver) und das erste Punktspiel beim TV Emsdetten (So., 26. August, 18 Uhr, Emshalle) immer näher rücken, kommt den Formüberprüfungen eine immer größere Bedeutung zu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bueltmanns-ansprueche-an-sein-team-werden-groesser-245983.html