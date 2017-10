Empfehlung - Bültmann bindet sich bis 2021 an die HSG

fh Nordhorn. Dass Heiner Bültmann seinen Vertrag als Trainer und Sportlicher Leiter der HSG Nordhorn-Lingen verlängert hat, kommt jetzt nicht so überraschend. Dennoch sind zwei Aspekte dieser wichtigsten Personalie beim Handball-Zweitligisten bemerkenswert: Zum einen ist es die Laufzeit von weiteren drei Jahren bis zum 30. Juni 2021; damit setzen die Geschäftsführer Gerhard Blömers und Siegbert Loeks weiter auf Kontinuität, denn Bültmann wirkt bereits seit der Saison 2009 als Cheftrainer in Nordhorn und war bereits ab 2007 Assistent von Ola Lindgren und Spielertrainer der zweiten Mannschaft. Zum anderen darf man den frühen Zeitpunkt dieser Vertragsverlängerung getrost als positives Zeichen werten. Wurden Verträge bei der HSG in der Vergangenheit wegen wirtschaftlicher Zwänge meist erst im Frühjahr besiegelt, dokumentieren die Verantwortlichen mit der frühzeitigen Weichenstellung, dass sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessert haben, seit im Frühjahr der drohende Crash mit einem gemeinsamen Kraftakt verhindert werden konnte. Letztlich ist das auch eine Bestätigung, dass die HSG es mit der Umsetzung des Ziels, bis 2020 in die 1. Bundesliga zurückzukehren, absolut ernst meint.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bueltmann-bindet-sich-bis-2021-an-die-hsg-210925.html