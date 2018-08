Empfehlung - Buchmann führt Bora-hansgrohe bei Vuelta an - Ziel Top Ten

dpaBerlin Der deutsche Rennstall nominierte den 25-Jährigen aus Ravensburg „als Leader“ für die Tour durch Spanien, die am 25. August beginnt. „Ich bin bereit“, sagte Buchmann. „Es ist eine Ehre, in so einem starken Team wie Bora–hansgrohe als Leader in eine Grand Tour zu gehen, aber ich werde alles tun, um die Erwartungen an mich auch zu erfüllen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/buchmann-fuehrt-bora-hansgrohe-bei-vuelta-an-ziel-top-ten-246816.html