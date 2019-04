Empfehlung - Brisantes Spiel beim BVB - VfB-Coach Willig gibt Debüt

dpaDortmund Mit einem Derbysieg gegen den FC Schalke 04 will Borussia Dortmund im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorlegen. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr) das 94. Bundesliga-Duell der beiden Erzrivalen, würde er zumindest für eine Nacht wieder am FC Bayern vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen. „Es geht darum, unsere Hausaufgaben zu erledigen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Die Münchner müssen am Sonntag beim 1. FC Nürnberg antreten.(...)