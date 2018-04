Brisantes Spiel um Platz zwei: Schalke gegen Dortmund

Das Schalker 4:4 im Hinspiel in Dortmund ging als Jahrhundert-Derby in die Geschichte ein. Nun steht ein weiteres Spektakel an. Schließlich liegen beide nur einen Punkt auseinander und können mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Champions League machen.