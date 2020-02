Empfehlung - Brinkmann schwelgt zum Sparta 09-Geburtstag in Erinnerungen

Nordhorn Die Geschichte ist in der Sportwelt schon so etwas wie eine Legende: Ein betrunkener Profi-Fußballer wankt im nächtlichen Gütersloh mit nacktem Oberkörper über die Dächer von sieben Taxis hinweg, landet sicher auf der Straße und brüllt die empörten Fahrer an: „Wollt ihr alle sterben?“ Als die Taxi-Leute ihn erkennen, winken sie nur müde ab. „Ach, das ist doch der Ansgar!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brinkmann-schwelgt-zum-sparta-09-geburtstag-in-erinnerungen-345347.html