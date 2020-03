/ Lesedauer: ca. 2min Brianna Lewis spielt nicht mehr für Emlichheim

Die Außenangreiferin aus den Vereinigten Staaten ist nach dem Abbruch der Volleyball-Saison in der 2. Liga in ihre Heimat zurückgekehrt. In der kommenden Saison plant der SCU nicht mit der 24-Jährigen, die erst im Januar in Emlichheim angeheuert hatte.