Brenner und Berlage triumphieren bei Fahrsport-WM

Minden. Für die 22-jährige Marlena Brenner aus Schüttorf war eigentlich schon die Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Pony-Gespannfahrer in Minden ein Erfolg. Dass aber am Ende zwei Goldmedaillen zu Buche standen, damit hatte wohl niemand wirklich gerechnet. Mit dem Gewinn der kontinentalen Meisterschaft im vergangenen Jahr in der Jugendklasse sorgte Brenner, die aus beruflichen Gründen für den RFV Rastede an den Start geht und vormals Mitglied des RFV Samern war, schon für erhebliche Beachtung. Mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der deutschen Meisterschaft vor wenigen Wochen auf dem Staatsgestüt Schwaiganger in Bayern stiegen aber auch die Erwartungen für die Vechtestädterin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brenner-und-berlage-triumphieren-bei-fahrsport-wm-205518.html