Brechreiz und Druck: Mertesacker über Härten des Fußballs

Er ist Weltmeister, er spielte viele Jahre in der Champions League, er ist einer der beliebtesten Profis des Landes: Trotzdem spricht Per Mertesacker in einem „Spiegel“-Gespräch bemerkenswert offen über die Schattenseiten des Profifußballs.