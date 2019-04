Brandlechts nächster Anlauf zur Trendwende

In den vergangenen 16 Partien gelang der SpVgg. Brandlecht-Hestrup in der Fußball-Bezirksliga nur ein Sieg. Damit die Abstiegssorgen nicht noch größer werden, soll nun im Derby gegen den VfL Weiße Elf aus Nordhorn ein Erfolg her.