Empfehlung - Brandlechter Ü60 tritt bei Fußball-Landesmeisterschaft an

Ü60-Fußball: Wenn am Sonnabend, 20. Juni, in Harsum der niedersächsische Fußballmeister der Ü60 ermittelt wird, ist auch die SpVgg. Brandlecht-Hestrup mit einer Mannschaft vertreten. Für diese siebte Ü60-Niedersachsenmeisterschaft stellt der Brandlechter Heinrich Kethorn eine Truppe zusammen, die in der Vorrunde zunächst auf vier Spielgemeinschaften treffen wird: SG Barbecke/Schwülper/Wipshausen, SG Zernien/Breselenz/Dannenberg, SG Bison Springe und SG Belsen/Bergen/Hermannsburg. In Harsum bei Hildesheim nehmen insgesamt 30 Mannschaften teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlechter-ue60-tritt-bei-fussball-landesmeisterschaft-an-330332.html