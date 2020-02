Empfehlung - Brandlechter Handballerinnen fahren wichtigen Sieg ein

Nordhorn Die Handballerinnen der SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben den nächsten wichtigen Sieg im Landesliga-Abstiegskampf eingefahren. Am Freitagabend setzte sich das Team von Trainerin Wiebke Kethorn mit 27:25 (13:15) gegen den direkten Konkurrenten Blau-Weiß Lohne durch. Zum Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz reichte der Sieg allerdings nicht, weil Brandlechts Tabellennachbar SFN Vechta II überraschend den Tabellenzweiten Grün-Weiß Mühlen mit 40:29 bezwang. Die Gastgeberinnen taten sich trotz des Erfolges sehr schwer. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, sagte Wiebke Kethorn, fügte aber treffend hinzu: „Am Ende zählt das Ergebnis.“ Die Spielvereinigung geriet bis zur 12. Minute mit 5:9 in Rückstand, sodass Kethorn eine Auszeit nehmen musste. „Wir haben die Abwehr von einer defensiven auf eine offensive Variante umgestellt“, berichtete die Trainerin, deren Mannschaft so zu einigen Ballgewinnen und einfachen Toren kam. Die erste Führung in der 26. Minute (13:12) war jedoch schnell wieder weg, es ging aus Sicht der Gastgeberinnen mit einem 13:15-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang konnte die Spielvereinigung das Tempo nochmals kurz anziehen und so mit vier Toren in Führung (22:18/45.) gehen. Zwar gerieten die Gastgeberinnen in der Folgezeit wieder aus dem Rhythmus, den Vorsprung gab das Team von Kethorn bis zur Schlusssirene aber nicht mehr ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlechter-handballerinnen-fahren-wichtigen-sieg-ein-344179.html