Empfehlung - Brandlechter Blitzstart: „Froh, mal vor dem SVB zu stehen“

Bad Bentheim/Brandlecht Natürlich können sie bei der SpVgg. Brandlecht-Hestrup die Tabelle lesen, und deshalb kam in den vergangenen Tagen ohne Frage der ein oder andere Spruch aus der Mannschaft. Die Fußballer der Spielvereinigung haben schließlich – nicht unbedingt erwartet – die ersten beide Saisonspiele gewonnen und reisen nun als Tabellenzweiter zur Bezirksliga-Spitzenmannschaft des SV Bad Bentheim, die allerdings erst einen Zähler einsammeln konnte. „Die Stimmung bei uns ist natürlich sehr gut“, sagt Matthias Hartwich vom Brandlechter Trainerteam vor dem Duell am Sonntag (14 Uhr) unterhalb der Burg, „aber wir wissen sehr genau, dass es für uns in Bad Bentheim ein ganz böses Erwachsen geben wird, wenn wir jetzt überheblich werden sollten.“ Er betont: „Wir sind doch froh, dass wir überhaupt mal eine oder zwei Wochen vor dem SVB zu stehen. Für uns geht es einzig und allein um den Klassenerhalt. Und da waren diese Siege ganz wichtig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlechter-blitzstart-froh-mal-vor-dem-svb-zu-stehen-247511.html