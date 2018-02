Brandlecht will Auftaktspiel unbedingt durchziehen

Der Nordhorner Fußball-Bezirksligist will das Spiel gegen Eintracht am Freitag auf eigenem Platz oder eventuell auf dem Kunstrasen des SV Vorwärts austragen. Ob dies gelingt, ist allerdings unklar. Das Spiel des SV Bad Bentheim in Schapen fällt aus.