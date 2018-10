Empfehlung - Brandlecht ohne Druck nach Langen

Nordhorn Etwas entspannter kann die SpVgg. Brandlecht-Hestrup die Fahrt zum Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Langen antreten. „Wir haben bislang eine gute Punktausbeute und stehen deshalb nicht sonderlich unter Druck", sagt Trainer Matthias Hartwich vor dem heutigen Auswärtsspiel (20 Uhr). Das 2:1 bei Borussia Neuenhaus am vorvergangenen Wochenende hat die Brandlechter auf den achten Tabellenplatz gebracht, ihr Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt mittlerweile schon fünf Punkte. „Und Langen ist eine Mannschaft, die uns liegt", ist sich Hartwich sicher, der sich an zwei „50:50-Spiele" in der Vorsaison erinnert. „Langen hat mit den vier Raming-Freesens und Oliver Holthaus überragende Einzelspieler", sagt er und warnt vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel der Emsländer. „Wenn wir Gerd Raming-Freesen dabei aus dem Spiel nehmen könnten, wäre das sehr gut", meint Hartwich, der mit seinem Team etwas Zählbares aus Langen mitnehmen möchte: „Ein Punkte wäre super, ein Sieg wäre grandios", sagt er vor dem Gastspiel beim Tabellenzwölften.(...)