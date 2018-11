Empfehlung - Brandlecht: Moggert und Hartwich bleiben, Hoesmann hört auf

Brandlecht Die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup hat die wichtigste Personalie für die kommende Fußballsaison geregelt und für Klarheit bei der Trainerfrage gesorgt. Wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, habe der Vorstand zunächst Bilanz gezogen und dann innerhalb kürzester Zeit die Verträge mit Matthias Hartwich und Alfred Moggert für weitere zwei Jahre verlängert. Trainer Gerold Hoesmann hingegen wird die Mannschaft nach der laufenden Saison, die mit dem erneuten Verbleib in der Bezirksliga abgeschlossen werden soll, auf eigenen Wunsch hin nach nunmehr sieben Jahren verlassen. Auch hier ist der Vorstand in Zusammenarbeit mit den derzeitigen Trainern in Gesprächen für einen qualifizierten Ersatz. „Der Verein bedankt sich bei Gerold Hoesmann für die erfolgreich geleistete Arbeit und wünscht den verbleibenden Trainern der ersten Fußballmannschaft weiterhin erfolgreiche Spielzeiten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlecht-moggert-und-hartwich-bleiben-hoesmann-hoert-auf-267837.html