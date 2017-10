Empfehlung - Brandlecht-Hestrup hofft gegen Lohne auf eine Überraschung

Brandlecht . Erst ein Sieg und dann eine große Party – das ist der Plan, den die SpVgg. Brandlecht-Hestrup am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga verfolgt. Im Kreisduell gegen den Tabellenführer Union Lohne am Sonntag (14 Uhr) will der Aufsteiger eine Überraschung schaffen, die dann im Anschluss auf dem Oktoberfest des Vereins entsprechend gefeiert werden kann. Wie fröhlich das Ganze werden könnte, wissen die Brandlechter aus eigener Erfahrung, denn vor zwei Jahren schlugen sie am Oktoberfest-Wochenende den favorisierten FC Schüttorf 09 mit 2:0. „Das Ergebnis nehmen wir gerne wieder“, lacht Trainer Matthias Hartwich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlecht-hestrup-hofft-gegen-lohne-auf-eine-ueberraschung-210796.html