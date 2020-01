Empfehlung - Brandlecht-Hestrup fährt wichtige Punkte ein

Schüttorf Im Landesliga-Derby zwischen den Handballerinnen des FC Schüttorf 09 und der SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben die Gäste mit einem 38:36 (16:17)-Erfolg zwei wichtige Punkte verbucht. „Die Mädels haben sich endlich belohnt. Der Sieg ist wichtig für die Stimmung und die nächsten Spiele“, sagte Brandlechts Trainerin Wiebke Kethorn. Ihr Schüttorfer Kollege Alfred Korthaneberg ordnete die Niederlage als selbst verschuldet ein. „Wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Wir haben Brandlecht in der zweiten Halbzeit durch einfache Fehler vorne ins Spiel gebracht und den Gegner hinten in Eins-gegen-eins-Situationen nicht packen können“, sagte der 09-Trainer – und fügte noch abschließend hinzu: „22 Gegentore in der zweiten Halbzeit sind zu viel.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlecht-hestrup-faehrt-wichtige-punkte-ein-340341.html