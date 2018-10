Empfehlung - Brandlecht-Hestrup beendet Negativserie

Brandlecht Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück im Heimspiel am Dienstagabend gegen den SC Spelle-Venhaus II ein 1:1 (1:0)-Unentschieden verbucht. „Wir haben an die zuletzt guten Leistungen angeknüpft und gehen heute mit einem Punkt aus dem Spiel. Wir sind froh, dass wir mal wieder gepunktet haben“, sagte Matthias Hartwich aus dem Trainerteam der Spielvereinigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/brandlecht-hestrup-beendet-negativserie-263656.html