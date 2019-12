Empfehlung - Bräutigam und MVP – perfektes Wochenende für Daniel Gorski

Das kann man wohl ein perfektes Wochenende nennen: Hochzeit, die Hochzeitsgesellschaft als Fanclub, Sieg gegen den Tabellenzweiten und Auszeichnung als MVP. Daniel Gorski strahlte nach dem 3:1-Erfolg der Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer gegen den SV Lindow-Gransee über das ganze Gesicht. Nach der spannenden Partie am Sonntag nahm der 09-Spielgestalter in der Vechtehalle zahlreiche Glückwünsche entgegen. Denn am Tag zuvor hatte der polnische Zuspieler, der beim FC 09 auch als Co-Trainer Verantwortung trägt, geheiratet. Auf der Tribüne saß am Sonntag nicht nur seine Frau Armanda, die im Frauen-Oberligateam des FC 09 ebenfalls als Volleyballerin aktiv ist, sondern auch zahlreiche Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft. Der Familienbesuch aus der polnischen Heimat machte sich mit Trommeln und Klatschpappen lautstark bemerkbar und war ein wichtiger Faktor dafür, dass sich die Schüttorfer in den Sätzen zwei und drei in die Partie zurückkämpften. In Gorskis Heimatland ist das nichts Ungewöhnliches: Dort herrscht bei wichtigen Volleyballspielen eine Stimmung wie im Fußballstadion. Das 09-Team ließ sich mitreißen und auch Gorski lief wieder einmal zu Hochform auf. Mit guten Pässen, starken Aufschlägen und wichtigen Blockpunkten verdiente sich der 35-Jährige die Auszeichung als wertvollster Spieler auf Schüttorfer Seite und konnte unter dem Jubel seines Familien-Fanclubs die goldene MVP-Medaille in Empfang nehmen. Es war die dritte in dieser Saison nach den Siegen gegen den TV Baden und den VC Bitterfeld-Wolfen, bei denen Gorski ebenfalls ausgezeichnet worden war. Damit gehört der Schüttorfer Routinier, der in der Spielzeit 2017/18 mit 14 Medaillen Gesamt-MVP in der Nord-Staffel war, auch in der laufenden Saison schon wieder zur Spitzengruppe in der 2. Bundesliga in dieser Kategorie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/braeutigam-und-mvp-perfektes-wochenende-fuer-daniel-gorski-332501.html