Empfehlung - Boxstaffel Galaxy sorgt für „Frauenpower“

Nordhorn In der Turnhalle der Ludwig-Povel-Schule hat Dieter Blömker alles im Blick. „Ihr müsst die Arme hochnehmen“, sagt der Trainer der Boxstaffel Galaxy zu seinen jüngsten Schützlingen. Charlotte und Frieda sind zusammen mit ihren Freundinnen zum Boxtraining gekommen. „Es macht viel Spaß, aber es ist auch anstrengend“, berichten die beiden Zehnjährigen, die in der Sporthalle im Stadtteil Blanke auf spielerische Weise lernen, sich zu verteidigen. Beim Boxtraining sind die Mädchen im Vergleich zu den Jungen noch klar in der Unterzahl. Blömker und seine engagierten Mitstreiter wollen das aber ändern. Unter dem Motto „Frauenpower“ hat der Verein ein Gesundheits- und Präventionsprojekt ins Leben gerufen, das speziell Mädchen und Frauen stärker, fitter und selbstbewusster machen soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/boxstaffel-galaxy-sorgt-fuer-frauenpower-262496.html