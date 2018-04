Boule: Vorfreude auf deutsche Meisterschaft in Schüttorf

Auch in dieser Saison tut sich viel im Grafschafter Boule-Kreisverband. Die Ü 70-Spieler spielen in ihrer eigenen Liga, zudem die Jugend weiter gefördert werden. Höhepunkt sind aber die nationalen Titelkämpfe im Doublette-Wettbewerb am Pfingstwochenende.