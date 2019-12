Empfehlung - Boule-Talent Kati Kuipers fährt zur Bundessichtung

Füchtenfeld Das 13 Jahre alte Boule-Talent Kati Kuipers (Foto) vom FSV Füchtenfeld hat vom Deutschen Petanque-Verband (DPV) eine Einladung zur Sichtung für den deutschen Jugendkader erhalten. Sie nimmt ab Freitag an dem dreitägigen Lehrgang in Saarbrücken teil. Kati Kuipers hatte sich durch zahlreiche erfolgreiche Teilnahmen bei vielen regionalen und nationalen Turnieren in den Fokus der Bundestrainer gespielt. Im April war sie für das Team Niedersachsen beim Jugendländermasters der Deutschen Pétanque-Jugend in Nordhorn angetreten und hatte zusammen mit drei weiteren Nachwuchsspielern aus der Grafschaft in der Altersklasse der 13- bis 15-Jährigen den zweiten Platz belegt. Am Sonnabend und Sonntag sind insgesamt vier Trainingseinheiten in der Boulehalle im Saarbrücker Stadtteil Gersweiler geplant. Das Sichtungswochenende endet am Sonntag mit Spielen unter Beobachtung sowie einem Schusswettbewerb, anschließend folgen die Nominierungen für den Bundeskader.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/boule-talent-kati-kuipers-faehrt-zur-bundessichtung-334500.html