Empfehlung - Boule: Erfolgreich über die Grafschaft hinaus

Bad Bentheim/Nordhorn Im Spielbetrieb des Niedersächsischen Pétanque-Verbands (NPV) gehen in dieser Saison zwei Meistertitel in die Grafschaft: Die Boule-Mannschaft des SV Bad Bentheim setzte sich in der Bezirksoberliga durch und steigt als zweite Grafschafter Mannschaft in die Regionalliga auf, Sparta Nordhorn siegte in der Boule-Bezirksliga. Ranghöchstes Team war diese Saison die erste Mannschaft des Vereins Grafschafter Petanque + Boule-Sport (GPV), einem Zusammenschluss mehrerer Klubs, um hochklassig spielen zu können. Sie wurde nach einem durchwachsenen Finalspieltag mit einem Sieg und zwei Niederlagen am Ende Vierter in der Regionalliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/boule-erfolgreich-ueber-die-grafschaft-hinaus-319107.html