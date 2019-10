Empfehlung - Bottas vor Vettel in Suzuka - Mercedes holt Konstrukteurs-WM

dpaSuzuka Der Ferrari-Pilot musste sich am Sonntag in Suzuka trotz Pole Position dem entfesselt fahrenden Grand-Prix-Gewinner Valtteri Bottas aus Finnland geschlagen geben und hat keine Chance mehr auf seinen fünften Titel. In einem packenden Zweikampf kurz vor Schluss hielt der 32 Jahre alte Heppenheimer Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes aber immerhin noch hinter sich. „Guter Job, Jungs“, sagte Vettel am Boxenfunk, klagte aber über Reifenprobleme.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bottas-gewinnt-siegt-in-suzuka-mercedes-holt-teamtitel-323551.html