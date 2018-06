Empfehlung - Borussen starten mit fünf „Neuen“ in die Fußball-Bezirksliga

Nordhorn Nach drei Spielzeiten in der Kreisliga ist die erste Mannschaft von Borussia Neuenhaus zurück im Bezirksfußball. Ab dem kommenden Dienstag, 3. Juli, bereitet Trainer Christian Engels seine Truppe auf eine für nahezu alle Aufsteiger immer wieder enorm schwere Premieren-Saison in der Bezirksliga vor, in der die Borussen nur ein Ziel haben: den Klassenverbleib. „Letzte Saison hat Christian es geschafft, das Team aus erfahrenen und hungrigen Nachwuchsspielern zu einer Einheit zu bilden. Dies wird auch die Grundlage für die nächste Saison sein“, sagt der Neuenhauser Fußballfachwart Jens Wolts, der Trainer Engels auch in der neuen Saison an der Seitenlinie unterstützen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/borussen-starten-mit-fuenf-neuen-in-die-fussball-bezirksliga-240902.html