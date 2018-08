Empfehlung - Borussen müssen lange ohne ihren Kapitän auskommen

Neuenhaus/Nordhorn In der Fußball-Bezirksliga läuft es für Aufsteiger Borussia Neuenhaus noch nicht richtig rund – auch wenn sich die Niedergrafschafter zuletzt beim ASV Altenlingen ein 2:2 erkämpften. Diesen Teilerfolg bezahlten sie aber teuer, denn die Mannschaft von Christian Engels muss länger auf ihren Kapitän Marvin Gortmann verzichten. Der 28-Jährige zog sich in Altenlingen einen dreifachen Oberarmbruch zu. Im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Eintracht Nordhorn werden zudem Thomas Diekmann und Dennis Neuwinger fehlen. Trotzdem ist Trainer Engels zuversichtlich: „Gegen Altenlingen haben wir Selbstvertrauen getankt. Wir haben gut trainiert, wissen aber auch, dass wir wieder alles geben müssen, um Punkte einzufahren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/borussen-muessen-lange-ohne-ihren-kapitaen-auskommen-247460.html