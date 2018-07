Empfehlung - Boateng-Wechsel zu PSG wird zur Geldfrage

dpaPhiladelphia. „Man muss jetzt mal in Ruhe abwarten, ob man am Ende des Tages eine Basis findet, die zu dem Transfer führt“, erklärte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Philadelphia. Er sprach davon, dass eine „akzeptable“ Ablösesumme gefunden werden müsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/boateng-wechsel-zu-psg-wird-zur-geldfrage-244167.html