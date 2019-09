Empfehlung - Blau-Weiß Lohne flößt dem FC 09 Respekt ein

Schüttorf/Lohne Zwei Mal innerhalb von nur vier Tagen trifft der FC Schüttorf 09 auf die Mannschaft von Blau-Weiß Lohne. Am Sonntag steht für die Obergrafschafter das Heimspiel in der Fußball-Landesliga an, bevor es am Mittwoch in Lohne zum Bezirkspokal-Achtelfinale kommt. „Wir treffen jetzt binnen kürzester Zeit gleich zwei Mal auf eine Top-Mannschaft der Liga“, sagt 09-Trainer Rainer Sobiech, der großen Respekt vor dem Gegner hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/blau-weiss-lohne-floesst-dem-fc-09-respekt-ein-321003.html