Empfehlung - Blamage für Real Madrid: Aus im Pokal gegen CD Leganes

dpaMadrid. Das Hinspiel hatte Madrid noch 1:0 gewonnen. Eraso (31. Minute) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause glich Real zunächst durch Karim Benzema (47.) aus, doch Gabriel traf kurz danach erneut für Leganes (55.) und brachte den Außenseiter so ins in das Copa-del-Rey-Halbfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/blamage-fuer-real-madrid-aus-im-pokal-gegen-cd-leganes-223058.html