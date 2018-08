Empfehlung - Bitteres 1:6, 0:6 für Tennis-Star Serena Williams

Mit 1:6, 0:6 verlor der amerikanische Tennis-Star in der ersten Runde des WTA-Turniers in San José gegen die Britin Johanna Konta. Nach nur 52 Minuten war das Vorbereitungsturnier auf die US Open für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin beendet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bitteres-16-06-fuer-tennis-star-serena-williams-244931.html