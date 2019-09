Empfehlung - Bittere Gewissheit: EC Nordhorn zieht seine Meldung zurück

Nordhorn Die Würfel sind gefallen und die Nachricht dürfte ein Schock für alle Grafschafter Eishockey-Fans sein – wenngleich sie auch nicht überraschend kommt. Der Vorstand des EC Nordhorn hat nach einer Sitzung am Sonnabend mitgeteilt, dass der Verein seine Meldung für die Regionalliga zurückzieht. „Aufgrund der unsicheren Hallensituation in Nordhorn, deren Ende noch nicht abzusehen ist, werden einige Spieler gezwungen sein, die anstehende Saison in anderen Vereinen zu spielen. Dementsprechend hat der Vorstand entschieden, die Meldung für die Regionalliga nicht aufrecht zu erhalten, um auch den Spielern in diesem Punkt Planungssicherheit geben zu können und Sorge dafür zu tragen, dass sie ihrem Sport nachgehen können“ teilt der ECN mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bittere-gewissheit-ec-nordhorn-zieht-seine-meldung-zurueck-318654.html