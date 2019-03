Empfehlung - Bittere Diagnose bei Lucas Völkerink: Kreuzbandriss

Nordhorn Das ist eine ganz bittere Diagnose für Lucas Völkerink und den Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn: Der Abwehrspieler hat sich im Heimspiel am Sonntag gegen Grün-Weiß Mühlen einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt monatelang aus. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch. Die Verletzung hat sich der 21-jährige Lehramtsstudent beim Aufkommen nach einem Kopfballduell zugezogen. Einen Termin für eine Operation gab es noch nicht direkt nach der Diagnose. „Das ist ein schwerer Schlag. Lucas hat sich ganz toll entwickelt, er ist eine feste Größe in der Innenverteidigung. Man kann da nur gute Besserung wünschen“, sagte Vorwärts-Obmann Jürgen Menger. Zuvor hatte sich im Dezember bereits Völkerinks Abwehrkollege Eike Schrader dieselbe Verletzung beim Training an seinem Studienort in Oldenburg zugezogen. „Zwei Kreuzbandrisse, die Innenverteidigung fällt aus – das ist gar nicht gut“, sagte Menger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bittere-diagnose-bei-lucas-voelkerink-kreuzbandriss-289002.html