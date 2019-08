Empfehlung - Bitter: Gildehaus unterliegt Meppen II unglücklich mit 0:1

Gildehaus Der TuS Gildehaus muss nach dem Aufstieg weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga warten. Der Grafschafter Kreisliga-Meister unterlag am Freitagabend dem SV Meppen II mit 0:1 (0:1). „Das ist sehr ärgerlich“, sagte Trainer Jens Mensmann, „wir haben dem Nachwuchs des SVW alles abverlangt, waren zweikampf- und laufstark.“ Die größte Chance zur Führung bot sich in der 24. Minute bei einem Elfmeter; doch der aus Wilsum stammende Matthis Harsman im Tor der Emsländer hielt den Versuch von Sven Brandt, bewahrte die Gäste vor einem Rückstand, nachdem er den Strafstoß durch ein Foul an Daniel Zwafing selbst verursacht hatte. Ärgerlich: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gerieten die Gildehauser mit 0:1 in Rückstand; Louis Hebbelmann traf unhaltbar für TuS-Keeper Yannick Dauwe mit einem direkt verwandelten Freistoß. Die Gildehauser spielten in Gedenken an ihre verstorbene Vereinswirtin Gisela Lehmann mit Trauerflor. Vor dem Spiel hielten beide Teams mit einer Gedenkminute inne. „Es war eine traurige Stimmung“, berichtete Mensmann. Und auch wenn trotz vieler guter Chancen nicht einmal ein Punkt heraussprang, so war er sich ob der engagierten Leistung seines Teams doch sicher: „Das hätte Gisela gefallen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bitter-gildehaus-unterliegt-meppen-ii-ungluecklich-mit-01-312332.html