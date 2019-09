Empfehlung - Bitter für die HSG: Aufsteiger-Duell und Weber verloren

Balingen Das war ganz bitter für die HSG Nordhorn-Lingen: Die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson muss weiter auf die ersten Bundesliga-Punkte warten, verlor am Sonntagnachmittag das Aufsteiger-Duell bei HBW Balingen/Weilstetten mit 23:25 (8:13). Besonders ärgerlich: Robert Weber erzielte bei der Rückkehr zu seinem ersten Verein in der Bundesliga die ersten beiden Tore für die Gäste, verletzte sich dann aber am rechten Fußgelenk und blieb ab der zehnten Spielminute zunächst auf der Bank, kühlte das lädierte Gelenk mit einem Eispack. Der Balinger Jona Schoch war dem Österreicher bei einer Abwehraktion unglücklich mit dem ganzen Körpergewicht ins Wadenbein gefallen. Bitter: Weber wurde in der Halbzeit von einem Arzt untersucht, kehrte nur in Trainingsklamotten in die Halle zurück, nahm am Rand Platz und wurde für den Rest des Spiels durch Alec Smit ersetzt.(...)