Empfehlung - Bis zur Winterpause will der FC 09 noch ordentlich punkten

Schüttorf Ihr erstes Rückrundenspiel bestreiten die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 morgen, Sonntag, um 14 Uhr beim Mit-Aufsteiger SV Grün-Weiß Mühlen. Nach den ersten 15 Spielen belegen die Obergrafschafter als Zwölfter den ersten Abstiegsplatz, nachdem sie aus den letzten sechs Partien nur einen Punkt geholt haben. In den beiden Spielen bis zur Winterpause in Mühlen und eine Woche später daheim gegen den TV Dinklage sollen aber noch ein paar Zähler hinzukommen. „Die Liga steht eng beisammen und Mühlen ist vergleichbar mit dem Rest der Liga. Wir gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie“, kündigt 09-Trainer Rainer Sobiech an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bis-zur-winterpause-will-der-fc-09-noch-ordentlich-punkten-267862.html