Nordhorn Mit gerade einmal 17 Jahren hat Luca de Boer zum ersten Mal das Trikot der ersten Mannschaft der HSG Nordhorn-Lingen getragen – und wenn alles planmäßig läuft, wird der aus Schüttorf stammende Handballer bis mindestens Sommer 2022 immer noch für den Verein auflaufen, dann mit knapp 30 Jahren. Kurz vor dem letzten Heimspiel des Jahres am 2. Weihnachtstag (18 Uhr) gegen den SC Magdeburg hat der Kreisläufer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Für de Boer keine große Frage: „Ich fühle mich bei der HSG sehr wohl“, sagt er, „der Verein wächst immer weiter und es ist für mich ein tolles Gefühl, über zehn Jahre hinaus ein Teil dieser Entwicklung zu sein.“ Und auch wenn das Zwei-Städte-Team nach dem Aufstieg in der 1. Liga noch auf den zweiten Saisonsieg wartet, betont de Boer die Geschlossenheit: „Innerhalb der Mannschaft passt alles und sowohl in guten aber gerade auch in schwierigen Zeiten halten alle zusammen.“ Abseits des Handballs studiert der Schüttorfer an der Uni in Münster die Fächer Sport und Deutsch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bis-2022-luca-de-boer-verlaengert-bei-der-hsg-nordhorn-lingen-336206.html