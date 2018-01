Bin Hammam bestätigt Millionen-Erhalt in Affäre um WM 2006

Ex-FIFA-Vizepräsident Mohamed Bin Hammam bestätigt den Erhalt von 6,7 Millionen Euro in der Affäre um die WM 2006 in Deutschland. Bestochen worden sein will der gesperrte Katari jedoch nicht. Fragen bleiben offen.