Empfehlung - Bildergalerie: Hartger setzt sich beim Dorflauf früh ab

Nordhorn. Die Ansage von Gerold Hartger vor dem Start des 10-km-Hauptlaufes war eindeutig: „Ich will meine Serie nicht abreißen lassen, will jedoch ein paar Körner aufbewahren.“ Damit spielte der LCN-Athlet darauf an, dass er zwei Tage später beim Triathlon in der Staffel antritt. Nach dem Start löste sich ein Trio mit Jörg Amt, dem Münsteraner Ludger Schröer und Hartger, der nach 8:31 Minuten die Gruppe in die zweite Runde des vier Mal zu durchlaufenden Dorfkurses führte. Nach der Hälfte der Distanz hatte sich Hartger in 17:02 Minuten von seinen Verfolgern abgesetzt und einen Vorsprung von einer halben Minute herausgelaufen, während Schröer wenige Meter vor Amt lag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bildergalerie-hartger-setzt-sich-beim-dorflauf-frueh-ab-202075.html