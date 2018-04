Empfehlung - Bilanz des Derbys: Mega hitzig, aber nichts Böses dabei

Nordhorn. Es war schmerzhaft, das Aufeinandertreffen von Toon Leenders und Jasper Adams in der 43, Minute. Im Zweitliga-Derby in Emsdetten hatte sich der Abwehrrecke der HSG Nordhorn-Lingen dem mit viel Tempo aufs Tor zulaufenden Rückraum-Shooter des TVE so in den Weg gestellt, dass Adams‘ aufgebrachter Teamkollege Merten Krings sogar höchst energisch eine Rote Karte für Leenders forderte (die die Schiedsrichter aber stecken ließen). Es war nicht das einzige harte Duell der beiden groß gewachsenen niederländischen Handball-Nationalspieler, nach dem 30:30-Unentschieden standen die Kollegen aus Emsdetten und Nordhorn im Kabinentrakt aber wieder friedlich zusammen. „So muss es auch sein“, findet HSG-Trainer Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bilanz-des-derbys-mega-hitzig-aber-nichts-boeses-dabei-231241.html