Bilanz der HSG: Guter Start, kurze Krise, starker Endspurt

Nordhorn Für die HSG Nordhorn-Lingen lässt sich der erste Saisonteil am treffendsten so zusammenfassen: Noch nie seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga in der Saison 2011/12 waren die heimischen Handballer zu diesem Zeitpunkt so erfolgreich. Das Team von Trainer Heiner Bültmann überwintert als Tabellendritter (28:12 Punkte). Und wenn am 9. Februar beim TV Hüttenberg der zweite Saisonteil beginnt, haben die Grafschafter gute Aussichten auf einen der zwei Aufstiegsplätze, die aktuell von Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten (33:7) und dem HSC Coburg (31:9) belegt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bilanz-der-hsg-guter-start-kurze-krise-starker-endspurt-279061.html