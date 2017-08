Empfehlung - Bietigheim von zwei Abgängen in der Sommerpause überrascht

Bietigheim . Die Abgänge von zwei Leistungsträgern standen für die Zweitliga-Handballer der SG BBM Bietigheim früh fest, doch noch in der Sommerpause verkündeten zwei weitere Spieler ihr Wechselvorhaben. Der Vorstand um Geschäftsführer Bastian Spahlinger und Trainer Hartmut Mayerhoffer war also zum Handeln gezwungen, sodass fünf neue Spieler verpflichtet wurden. Dadurch ist der Altersdurchschnitt der Mannschaft so wie in den vergangenen Jahren gesunken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bietigheim-von-zwei-abgaengen-in-der-sommerpause-ueberrascht-204759.html